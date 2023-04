Il vigile del fuoco Stefano Benedettini candidato sindaco

Il centrodestra, unito, sceglie un vigile del fuoco per battere Triberti alle elezioni comunali, del 14 e 15 maggio. Ieri ha infatti ufficializzato la candidatura di Stefano Benedettini, classe 1973, figura nota nel mondo del volontariato. Per sei anni è stato capo-distaccamento dei volontari dei vigili del fuoco di Marradi, e per dodici ha presieduto l’associazione di protezione civile. Ora svolge servizio come vigile del fuoco a Faenza, seguendo le orme del padre Salvatore, recentemente scomparso e a Marradi soprannominato "il pompiere". Iscritto a Fratelli d’Italia – fa parte del direttivo marradese – Benedettini spiega la propria candidatura: "Ho ricevuto tanto dal mio paese, e vorrei provare a ricambiare con impegno, solerzia e serietà: farò di tutto per non tradire le aspettative di tutti coloro che mi hanno chiesto di mettermi in gioco e hanno creduto in me dandomi sincero sostegno. Marradi è paese di confine, montano, che per sognare in grande ha bisogno di vivere l’oggi, la realtà del momento senza perdersi in protagonismi sfrenati, ma affrontando le priorità e le necessità della vita quotidiana".

Paolo Guidotti