Il Vieusseux sbarca nel futuro Dalla carta al multimediale

Il Vieusseux scommette su digitale e multimedialità per condividere il suo enorme patrimonio e mostrare in versione multimediale antichi libri rari, riviste illustrate dell’Ottocento e mille altri tesori. Tutto ciò, ieri visibile su un avveniristico truck parcheggiato davanti a Palazzo Strozzi, sarà reso disponibile sul nuovo sito web del Vieusseux, che permetterà a chiunque, ovunque, di scoprire i tesori. Ieri, poi, si sono aperte le porte del Vieusseux per far conoscere al pubblico una selezione dei ‘tesori di carta’ che costituiscono il patrimonio del Gabinetto scientifico letterario.

"Vogliamo tornare alle radici e all’identità iniziale del Vieusseux - spiega il presidente Riccardo Nencini (nella foto, a destra assieme col direttore Michele Rossi) –. Radici di confronto tra culture ed esperienze scientifiche e letterarie diverse, quindi un luogo di confronto europeo con al centro Firenze. E’ un progetto che partirà il prossimo anno, mentre è già in corso il ciclo di incontri e letture pubbliche che si propone di allargare la possibilità di conoscenza del Vieusseux oltre il mondo accademico".

L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Gruppo E, l’azienda Hyphen e con il sostegno di Confindustria Firenze.