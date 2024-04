Il video finisce sui social. Rissa tra i richiedenti asilo. Tre feriti fuori dalla Fadini

FIRENZE

Rissa con tre feriti, l’altra notte, davanti alla caserma Fadini: ad affrontarsi sono stati stranieri che si trovavano fuori dalla caserma della polizia di Stato, vicina alla Fortezza, dove si sbrigano le pratiche relative all’immigrazione.

Nello specifico, si sono scontrati peruviani contro marocchini. Ad avere la peggio quest’ultimi, finiti in tre al pronto soccorso con prognosi giudicate lievi.

Però, all’arrivo dei poliziotti, non erano presenti i presunti aggressori: gli investigatori stanno cercando di ricostruire la vicenda e di individuare i responsabili.

La violenta lite, ripresa da alcuni presenti e finita anche sui social, sarebbe scattata per un salto della fila.

Bisogna premettere che, come abbiamo più volte raccontato nelle nostre cronache, gli immigrati sono soliti accamparsi fuori dalla Fadini la notte per essere i primi all’apertura degli uffici l’indomani mattina. Le richieste di asilo politico, infatti, procedono senza appuntamento e gli stranieri che tentano questa carta (che consente, nel limbo della decisione della questura, di poter permanere senza problemi sul territorio nazionale e anche di essere assunti a lavoro) sono sempre tanti e in numero superiore rispetto ai ’numeri’ che vengono concessi ogni mattina.

Così, dalla domenica al mercoledì, si formano le file che spesso vengono autogestite dai presenti. Facilissimo che qualcuno s’infiammi. Martedì sera, un ultimo arrivato avrebbe cercato di precedere una persona già in attesa. Ne è nata una discussione che è degenerata, coinvolgendo diverse persone.

ste.bro.