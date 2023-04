Il viaggio di Pergola fra arte e vita

Nel foyer del Teatro di Rifredi (in via Vittorio Emanuele II 330), domani pomeriggio alle 17.30, viene presentato il libro di Cesare Pergola "La Befana e Robin Hood. Memorie di incontri e passaggi", edito da Florence Press. Insieme all’autore interverranno: Patrizia Asproni, Rodolfo Banchelli, Monica Bauco, Bruno Casini, Giancarlo Cauteruccio, Stefano Fabbri, Francesco Tei e Leonardo Tozzi.

E’, quella di Cessre Pegola, una raccolta di storie di vita vissuta, organizzata sui luoghi attraversati dall’autore, regista teatrale e artista, dal Molise a Firenze, da Bangkok al Brasile. I racconti seguono una trama incentrata sulla ricerca artistica, ma inevitabilmente anche la vita privata entra in campo. Protagonisti i personaggi incontrati lungo il percorso, tra loro Jean Nouvel e Alessandro Mendini, Peter Greenaway e Federico Fellini… Un cammino atipico, sia nel percorso personale che nella carriera artistica: da un vissuto eterosessuale a quello omosessuale, in Italia, ma anche in Thailandia e Brasile. Brasile. E queste peculiarità rendono i suoi racconti sempre diversi e sorprendenti. Due compagni di strada, Giancarlo Cauteruccio e Bruno Casini, introducono il libro, pieno di una sincerità che avvicina ogni lettore, come in un dialogo

intimo con l’autore.