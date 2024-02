Il Viaggio della Memoria in un libro. Il ricordo della deportazione arricchito da foto e fumetti

È stato presentato a Palazzo Medici Riccardi, il volume “Viaggio della Memoria 2023”. A testimoniare l’impatto di questa trasferta sulle coscienze dei partecipanti, sono intervenuti i consiglieri delegati Massimo Fratini e Patrizia Bonanni, il direttore dell’Istituto storico della Resistenza Matteo Mazzoni, il presidente di Aned Lorenzo Tombelli, l’artista Niccolò Storai e alcuni studenti che hanno partecipato al Viaggio. Il libro, nato come testimonianza del più recente viaggio finanziato dalla Città Metropolitana nei luoghi della deportazione, si è sviluppato e arricchito di documentazione fotografica e dello sguardo del fumettista Niccolò Storai. Si tratta di un nuovo strumento capace di diffondere la memoria collettiva anche a quanti prenderanno parte al prossimo Viaggio, che riceveranno il libro in dono, dal 4 all’8 maggio, per visitare Dachau, Mauthausen, Ebensee, Gusen, terminando il percorso a Trieste, alla risiera di San Sabba.