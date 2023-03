Il vero scandalo è l’ignoranza

Però dovevamo aspettarcelo. Sì, a me pare che la sollevazione dei genitori americani contro l’insegnante, rea di aver mostrato il David ignudo agli studenti di una elementare in Florida, non sia una sorpresa, piuttosto una istantanea che bene racconta il tempo in cui viviamo. Per distinguere fra nudità artistica e pornografia serve infatti un accessorio dell’umano che si chiama “sapere”. È infatti la conoscenza la chiave di lettura che permette di interpretare il mondo oltre l’apparenza statica delle cose. Ma da decenni siamo immersi in un tempo nel quale tutto ciò che è fatica è visto come obsoleto, e dunque anche la cultura è subita come un’inutile e scomoda appendice dell’essere: a che serve la disciplina dello studio se tutto nel paradiso comodo di Internet è a portata di mano?

Così, pensando fallacemente che i nuovi media fossero la via democratica alla conoscenza, abbiamo creato una distorsione del sapere della quale oggi cominciamo a pagare le prime conseguenze. Non a caso, seguendo questa deriva da paese dei balocchi, qualcuno è arrivato a pensare la medicina sia il male e non una speranza, che la scienza raccolga l’imbroglio e non sia lo strumento per migliorare il futuro, fino a credere che perfino la democrazia sia un limite e non una ricchezza. Non sapendo niente, ci siamo convinti che questo fosse sapere. E nel sonno della ragione la produzione di mostruosità è da sempre dietro l’angolo. Come quella, appunto, di confondere la nudità del David per pornografia. Qualcosa che ferisce chi, come Ulisse nella lettura dantesca, è convinto che fatti non fummo a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza .

Così, posso capire il sindaco che invita la professoressa americana a Firenze come gesto simbolico di risarcimento per l’infamia. Un gesto apprezzabile ma fondamentalmente inutile. Che chi già sa, non ha bisogno di veder ribadita l’importanza del sapere. È con chi non sa, che dovremmo parlare. È con quei genitori della Florida che la società dovrebbe intervenire, se non fosse che oramai la stragrande maggioranza della società, in America come in Italia, pensa come loro. Un numero crescente di persone assolutamente refrattario alla necessità di istruzione. Di questo passo, infatti, il David e altre statue simili saranno destinate a essere demolite o comunque ignorate, perché in un futuro molto prossimo a che servirà la bellezza se nessuno saprà riconoscerla?