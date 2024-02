Il vaso di Pandora di Burbi: "Così trasmetto speranza"

È un vero e proprio viaggio dell’anima quello realizzato dal compositore fiorentino Stefano Burbi, che in questi tempi difficili, mette in musica un grande messaggio di speranza rivolto all’intera umanità. Lo ha fatto realizzando un nuovo album dal titolo "Pandora’s Box", su Spotify e su tutte le piattaforme di streaming musicale.

"L’album è ispirato al mito di Pandora – spiega il maestro Burbi -. Zeus consegna a Pandora un vaso che nessuno dovrà mai aprire, ma la donna, vinta dalla curiosità, lo apre e libera tutti i mali del mondo. A questo è dedicato il mio brano Always, in cui la musica descrive il senso di angoscia con coro ed orchestra che disegnano melodie tese e scure. Un brivido percorre l’umanità, colpita da guerra, odio, malattie, terremoti, inondazioni, carestie, morte. Per ultima esce anche la speranza, l’ho messo in musica in Never surrender.

Ma l’umanità non può mai arrendersi, perché il male si può sconfiggere e la bellezza alla fine trionferà con la forza dell’arte, della poesia, della musica. Il violoncello solista è la voce dell’uomo-guerriero che guida la riscossa, trascinando con sé l’orchestra, che diventa la voce del riscatto dal male".

Preludio Concertante ci descrive quello che succede dopo che dal vaso è uscita, per ultima, timidamente, anche la Speranza: "Si ferma l’ira del vento e l’aria torna ad essere il respiro del mondo e l’anima dell’uomo, brezza che dona sollievo dalla calura estiva, accarezza le messi dei campi, i fiori dei prati e le foglie degli alberi.

L’oboe ed il violino solista dialogano insieme e le loro voci si intrecciano in un dolce vortice di melodie che sono una carezza all’anima ed un soffio di vita". Ed ecco che i quattro elementi, che sconvolgono la terra con alluvioni, incendi, terremoti ed uragani tornano ad essere amici dell’umanità.

Composto da sei brani:

"E la Terra accoglie i suoi figli, come nella traccia Unsaid words, l’acqua li disseta (Una sera d’estate), l’aria è il soffio vitale (Preludio Concertante), il fuoco riscalda le gelide notti invernali e non devasta più le città e le campagne (Phoenix)".