Il turista che morì in Santa Croce: "Il crollo della pietra fu fortuito"

FIRENZE

Il frammento di pietra che si staccò dal soffitto della basilica di Santa Croce e uccise il turista spagnolo di 52 anni, Daniel Testor Schnell, il 19 ottobre del 2017, fu un caso fortuito. E ai vertici dell’Opera di Santa Croce, che sono stati processati e assolti ("perché il fatto non sussiste") dall’accusa di omicidio colposo, "la situazione di pericolo attuale e concreto, risoltasi nella caduta del peduccio, non era riconoscibile". E’ questo un passaggio delle oltre venti pagine delle motivazioni della sentenza emessa il 18 aprile scorso dal tribunale di Firenze nei confronti di quattro imputati, difesi dagli avvocati Luca Bisori, Enrico Zurli, Valeria Valignani, Tullio Padovani.

Si tratta dell’allora presidente dell’Ente, Irene Sanesi, la presidente che l’aveva preceduta nell’incarico, Stefania Fuscagni, il segretario generale Giuseppe De Micheli e il tecnico responsabile Marco Pancani.

"Non è stata raggiunta una prova tranquillante - spiega il giudice Virginia Mazzeo - sia sotto il profilo oggettivo, per aver verosimilmente operato fattori riconducibile al fortuito, sia sotto il profilo soggettivo per non essere stati acquisiti elementi sufficienti a una valutazione di esigibilità della condotta per evitare l’evento".

"Nessun elemento da controllo a vista poteva destare un qualche sospetto - argomenta ancora il tribunale -, un qualche allarme dell’Opera di Santa Croce tale da fare avviare indagini più specifiche e approfondite. Le cause del cedimento del peduccio sono da rinvenire in un grave ammaloramento della pietra conseguente esclusivamente alla presenza di umidità proveniente dall’interno della nicchia ... il cui sistema di aerazione è stato, non si sa da quanto tempo reso inattivo".

Nel corso del processo, l’Opera di Santa Croce si era sempre difesa ricordando di aver investito tanto sulla manutenzione del monumento. "Coerentemente con la sua missione di cura, negli ultimi venti anni, ha scelto di impegnare per la manutenzione ordinaria e straordinaria rilevanti risorse, intervenendo su un’area di circa 12 mila metri quadrati dove vengono custodite ben 4000 opere d’arte. Sono stati realizzati ampi e diffusi interventi che hanno interessato il vasto patrimonio architettonico e artistico, sempre agendo in stretta collaborazione, sotto il diretto controllo delle Soprintendenze competenti", ha riassunto l’Opera.