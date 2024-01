"Il turismo è il 7% del Pil. Con la tassa di soggiorno si migliori la città"

Fa discutere la "Firenze meretrice" denunciata dalla direttrice della Galleria dell’Accademia, Cecilie Hollberg. E in molti casi anche indignare. Persino chi, come Stefano Gabbrielli, lavora sì nel turismo, ma non in quella fascia di mordi e fuggi, colpevole più di altre del degrado e del "mercimonio".

Gabbrielli, la Enic, società di cui è presidente, si occupa di eventi tutto l’anno. Perché contesta le parole della direttrice Hollberg?

"Perché ci si dimentica che il turismo porta il 7-8% del Pil cittadino, a cui però va aggiunto il grandissimo indotto, che va dalla lavanderie industriali che lavano le lenzuola, alle officine per gli ncc, ai garage e a moltissime attività che sono filiera del turismo. Non si parla solo di alberghi e ristoranti. Tutto ciò significa reddito per le famiglie, che non possiamo dimenticare".

E’ vero però che la città patisce in certi periodi l’over-turism, o il turismo che lascia poco alla città.

"Tutti vorremmo il turismo di qualità, fatto di quelli che vanno negli hotel a cinque stelle. Ma come è pensabile di proibire a un giovane di venire a vedere il Ponte Vecchio mangiando un panino? Non possiamo far entrare solo chi ha un sacco di soldi. Molti ce l’hanno con quelli che vendono panini, ma l’offerta va di pari passo alla domanda. Per questo si può dire che Firenze è una meretrice?".

Resta il fatto che la Hollberg evidenziava criticità reali.

"Sì, ma la direttrice Hollberg è anche quella che dice no a 100mila euro per l’evento di una sera con 50 persone dentro la Galleria. Perché? Perché non è morale, dice lei. Come però evidentemente non va bene neanche il turismo di chi ha pochi soldi".

Come se ne esce?

"Ad esempio destinando i 70 milioni di euro che tutti gli anni si incassa dalla tassa di soggiorno solo al turismo, per pulire le strade e migliorare i servizi per tutti, fiorentini e stranieri".

Olga Mugnaini