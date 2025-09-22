Il tunnel si avvicina. Via alle prime indagini tra San Niccolò e la Zecca

Un primo passo, piccolo ma concreto, verso la realizzazione del tunnel che dovrebbe collegare San Niccolò al lungarno della Zecca. Con un provvedimento dirigenziale firmato nei giorni scorsi, la Direzione Servizi Tecnici di Palazzo Vecchio ha stanziato 10mila euro più Iva per avviare le indagini preliminari alla cosiddetta ’rifunzionalizzazione della galleria’. Si tratta di rilievi topografici e studi morfologici dei fondali, che saranno effettuati con mappatura Gps ed ecoscandagli, necessari per capire la fattibilità tecnica dell’intervento. Il progetto è stato fortemente voluto dalla regione Toscana che ha destinato 7,5 milioni al tunnel attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. L’obiettivo è chiaro: creare un collegamento pedonale tra l’Oltrarno e il centro, così da decongestionare dal turismo un’area della città ad alta gentrificazione.

Ma se a livello istituzionale l’operazione sembra ormai incardinata, sul territorio la reazione è tutt’altro che entusiasta. In particolare, il rione di San Niccolò è da tempo sul piede di guerra. I residenti – riuniti in comitati civici – denunciano il rischio di snaturare una delle zone più autentiche di Firenze. Critiche rilanciate anche attraverso una lettera aperta inviata al presidente della Regione Eugenio Giani e alla sindaca Sara Funaro. Le perplessità sono state ribadite anche durante un Consiglio di Quartiere straordinario aperto ai cittadini, dove i toni si sono fatti accesi. I residenti temono non solo l’impatto del cantiere ma anche le conseguenze a lungo termine in termini overtourism e qualità della vita. Secondo i comitati, il tunnel rischia di attirare ancora più visitatori nell’Oltrarno, contraddicendo l’obiettivo di un’area Unesco sostenibile e più a misura di residenti.

Il Comune, per ora, va avanti con gli approfondimenti tecnici. Ma il clima resta teso e la partita, a giudicare dalla mobilitazione in atto, è tutt’altro che chiusa. La galleria è lunga circa 250 metri, a due canali – prima militare, secoli fa, quando la città era protetta dalle mura, poi manufatto dell’Ottocento, dell’ex ‘Fabbrica dell’acqua’ – che connette le due sponde a circa cinque metri sotto il letto del fiume: Secondo la Regione, i lavori per il sottoattraversamento dell’Arno dovrebbero concludersi entro il 2026.

Antonio Passanese