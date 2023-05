Il tumulto della piazza "Spazi poco dignitosi in un rione dimenticato"

di Rossella Conte

I locali dell’ex banca non sono uno spazio degno per un luogo religioso. Ne sono convinti gli abitanti di piazza dei Ciompi che da anni si battono per una vera integrazione. Loro alla mano hanno i dati: 228 metri quadri di spazi commerciali e 154 di depositi e cantine oltre che 59 di vani tecnici e 39 di caveau.

"I fedeli musulmani non possono pregare in uno scantinato" sottolinea l’antiquaria Roberta Papucci. "Le istituzioni devono trovare un locale idoneo alle loro necessità" aggiunge.

È dal 2005 che il gruppo di residenti e commercianti chiede a gran forza un progetto vero di riqualifica e rinascita "ma fino a oggi ci hanno preso solo in giro - aggiunge Laura Battistoni -, noi lo diciamo da tempo. Queste persone hanno bisogno di un luogo adatto alla loro preghiera". Attilio Mella arriva da Zurigo ma da anni ormai vive in piazza dei Ciompi:

"In Svizzera avevo vicino casa una sinagoga ma era un luogo perfettamente integrato con tutto il quartiere". "Noi ci auguriamo che si possa fare il possibile per fare in modo che lo spazio sia all’altezza della comunità" è il pensiero di Marta Casoli, una delle residenti della piazza che per anni ha portato avanti un dibattito interreligioso. In piazza dei Ciompi tra locali della notte, fast food e l’esplosione di Airbnb, problemi che si aggiungono alla situazione già difficile per via degli abusivi che vendono di tutto e agli spacciatori e balordi che si sono impossessati del giardino, non si vive più. "Dopo 25 anni ho deciso di trasferirmi. C’è troppa confusione, quasi tutte le sere arriva una pattuglia perché è successo qualcosa. Mia figlia una volta è stata addirittura ibseguita" racconta Vincenzo Palmieri che tra qualche giorno abbandonerà il centro. L’architetto Guido Ciompi, che ha firmato uno dei progetti della piazza, è rammaricato. Lui non se l’era di certo immaginata così. "La zona pedonale - dice - è perennemente violata dai soliti furbetti, ho chiesto più volte una sbarra, più difficile da aprire. Per non parlare dei vari mercatini che non hanno niente a che vedere con la storicità del luogo".

Lo sa bene Andrea Pampaloni, nato e cresciuto nella zona, che poi ha deciso di andare via. "Quando eravamo piccoli questa piazza col giardino era un posto di aggregazione, poi 15 anni fa lo spopolamento. Oggi è irriconoscibile" dice. Lidia Fedele ci ha creduto nella rinascita dei Ciompi. Il mese scorso ha ridato vita a un fondo vuoto e ha aperto la Trattoria Maga Magò per portare la tradizione dell’arte culinaria della regione nel quartiere. "Davanti al locale spesso ci sono gli abusivi, non è un’immagine bella che diamo ai clienti - si sfoga - e il giardino è impraticabile, anche mia figlia ha paura a entrare. Il puzzo di fumo e di droga arrivano fino all’esterno". Per non parlare delle pozze di urina e degli escrementi ovunque nel giardino e della lunga scala utilizzata come nascondiglio di spaccio.

"Il bagno è chiuso da tanto e le persone si sentono autorizzate a farla ovunque" parla Monica, la fioraia dei Ciompi. Nicola Cocchi, restauratore di mobili, è rammaricato: "Sono anni che segnaliamo sempre le stesse cose ma non è cambiato nulla".