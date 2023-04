Il truffatore dello specchietto ci riprova con un anziano: acciuffato e incarcerato dai carabinieri

Truffa dello specchietto, il “professionista“ ci ricasca e tenta un nuovo colpo. Ma i carabinieri lo hanno subito acciuffato e per lui si sono aperte le porte del carcere di Sollicciano. I militari di Firenze Oltrarno hanno notificato un decreto per la sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali e contestuale ordine di carcerazione a carico di un 38enne italiano, pluripregiudicato per truffa, rapina e ricettazione. L’atto è stato emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del tribunale e scaturisce da una richiesta dei militari del Nucleo Operativo Oltrarno che nei giorni scorsi lo avevano denunciato dopo averlo sorpreso dopo aver simulato un incidente stradale con un 79enne il 31 marzo in via Simone Martini.