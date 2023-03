Il trio di Rosa Brunello accende stasera il Pinocchio live jazz

Il concerto della seconda classificata come miglior talento dell’anno secondo il sondaggio nazionale 2022 di Musica Jazz imperla la programmazione del Pinocchio live Jazz, che stasera alle 21,30 ospita il trio di Rosa Brunello. La musicista veneta, che si alternerà al basso elettrico e al contrabbasso, avrà al suo fianco a Firenze Enrico Terragnoli alla chitarra e Marco Frattini alla batteria. I tre daranno vita a un set che varierà dal jazz si allarga agli altri suoni contemporanei. Un concerto che si adatta a meraviglia alla formazione musicale europea di Rosa, che ha sviluppato il suo stile suonando e studiando a Berlino, Parigi e Amsterdam, dove ha esplorato mondi musicali diversi che oggi si rispecchiano nei suoi progetti e nel suo approccio aperto alla sperimentazione. Come conferma l’ultimo album "Sounds Like Freedom", che brilla di eccellenti e variegate collaborazioni, la Brunello continua a essere fieramente un’esploratrice di universi musicali inediti.