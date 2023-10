Il Tre, con il suo rapper "gli Invisibili siamo tutti noi"

"Sono tutti bravi a sostenere un artista emergente, poi se la ce la fai, molti cercano di tirati giù", diceva ll Tre con la sua sfrontata sincerità due anni fa in occasione dell’uscita del suo primo album "Ali - Ultima notte" (che ai tempi raggiunse di slancio la certificazione Platino). Ma, il rapper romano Guido Senia, in arte ll Tre, non rinuncia al suo obiettivo di arrivare in alto, anzi rilancia. E, con "Invisibili", il suo secondo disco, fresco di stampa, come successe con il precedente, ha debuttato al numero uno della classifica ufficiale FIMIGfk sia negli album che nei vinili. Nel frattempo l’artista capitolino, classe ’97, inanella un sold out dietro l’altro con il suo Invisibili Tour. Non fa eccezione il concerto di stasera in programma al Viper Theatre di Firenze, che ha esaurito i biglietti in prevendita da settimane. In questa tournée nei club Il Tre propone i brani del nuovo disco e tutti i suoi pezzi più amati dai fan che, anche a Firenze avranno l’occasione di ascoltare canzoni che alternano ritmi variegati. Uno scrigno musicale urbano che si snoda tra energia e intimità per descrivere la visione del mondo di questo rapper di ultima generazione, che non disdegna lanciare frecciate taglienti, rime acuminate contro tutto ciò che non va, ma anche le melodie create dalla sua penna ispirata, intinta in un inchiostro dalle tinte metropolitane, per i pezzi più sognanti, insomma più pop. Il set andrà avanti come un mix al fulmicotone che abbina e fa brillare i testi più introspettivi messi a contrasto con rapidissimi flow, che racchiudono esercizi di stile di un rap d’autore evoluto e moderno quanto basta per colpire al cuore le nuove generazioni. Ma, anche le precedenti di fanatici di un hip hop giovane, deciso, all’avanguardia. "Gli invisibili siamo tutti noi – dice Il Tre -. Ed è ora di farci vedere".

Giovanni Ballerini