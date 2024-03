Il tram per San Marco da luglio. Aprile: iniziano le prove sui binari

Nonostante i ritardi accumulati nella realizzazione del tratto La Pira-Lamarmora (che hanno comportato, per le ditte appaltatrici, multe per quasi 100mila euro), Palazzo Vecchio ha fissato per il 19 aprile le prime prove di sistema della nuova linea tramviaria che collegherà la Fortezza con piazza San Marco e con i viali. In questa fase i convogli percorreranno soltanto viale Spartaco Lavagnini e via Cavour "ma dal 15 maggio si arriverà fino a piazza San Marco", assicura l’assessore Stefano Giorgetti.

Se non verranno riscontrati problemi si procederà quindi con l’esercizio provvisorio e con il collaudo da parte della commissione tecnica che dovrà essere nominata dal ministero delle Infrastrutture una volta che tutta l’opera sarà completata.

"Dai nostri calcoli, e sempre che non vi siano intoppi dell’ultima ora, crediamo che a giugno la Variante centro storico sarà attiva, ma per la prima corsa con passeggeri bisognerà attedere fino a luglio o ad agosto", fanno sapere dal Comune. A oggi, a causa di alcune problematiche riscontrate nella realizzazione del tratto che attraversa via Cavour, i ritardi ammonterebbero a circa tre mesi, cosa che ha fatto andare su tutte le furie sia Giorgetti che il sindaco Dario Nardella che sperava di inaugurare la linea tramviaria prima della fine del suo mandato.

La nuova tratta sarà costituita da sei fermate (Lavagnini, Poliziano, Parterre, Cavour, San Marco, La Marmora), per un percorso di circa 2 chilometri e mezzo e 45 milioni di euro di costo complessivo stimato. Diciotto milioni al chilometro. Sul fronte bus le modifiche comporteranno la soppressione di ventuno fermate e l’istituzione di quattro nuove fermate lungo i nuovi tragitti dove non ci sono fermate preesistenti. Le linee 6, 14, 23 e C1 continueranno a transitare da San Marco.

