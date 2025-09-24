Il traguardo di Max Ballet. Grande festa

Max Ballet Academy compie 30 anni d’attività. E per celebrare questo traguardo, l’accademia di arte e spettacolo diretta da Massimiliano Terranova, Gianluca Daziano ed Elena Salvestrini, ha organizzato una grande festa aperta a tutti i fiorentini con un ricco programma per bambini e adulti.

L’appuntamento è per sabato al teatro Cartiere Carrara, col coinvolgimento di tutta la città e delle istituzioni locali, col supporto dell’assessora allo sport Letizia Perini e del presidente del Q2 Michele Pierguidi. Protagoniste assolute saranno le arti dello spettacolo insegnate con passione dall’Accademia, ma anche molte tematiche e valori centrali per Firenze: saranno infatti presenti quattro associazioni AIL Firenze, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma, Make a wish, Emergency delegazione Firenze.

Durante la giornata ci saranno laboratori didattici per adulti e bambini grazie a Wall Street English, Scuola Internazionale di Comics ed Alia. L’animazione dei più piccoli è a cura di Max Ballet Academy e Lucca Bimbi - il team del celebre e molto amato evento dedicato a bambini e famiglie. Alle 15.30 si svolgerà un incontro-talk show presentato dalla giornalista Olga Mugnaini con i protagonisti della ex Compagnia Maggio Danza.

Il programma della giornata inizia alle 10 e prosegue fino a sera, musica, apericena e masterclass, fra cui quelle con il pluripremiato attore Maurizio Lombardi, la speaker radiofonica Giulia Quercioli, Matteo Simoni - Presidente Azione Cosplay, e gli incontri di Thai-chi e di armonizzazione con Istituto Wushu Firenze e Rosaria Fabrizio.

Tutto il programma su sito www.maxballet.it