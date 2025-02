Il tour negli atelier: "Così si valorizza l’arte del territorio"

In giro per le botteghe artistiche del territorio. Dall’arte figurativa di Sergio Nardoni, artista tra i più affermati del panorama internazionale per la produzione di opere legate al tema sacro e alla ritrattistica, all’astrattismo, costituito da infiniti frammenti di materia, di Patrizio Landolfi, sperimentatore di forme e composizioni cromatiche di forte impatto emozionale. Dalle visioni pittoriche di Marino Cassandro che nel linguaggio geometrico e negli spazi simmetrici ritrova l’equilibrio e la libera espressione della condizione umana all’arte del fare, legata al mondo del lavoro, ai processi produttivi artigianali e industriali di Fabio Luciani. È il nuovo percorso culturale lanciato dal sindaco David Baroncelli per valorizzare gli artisti italiani e stranieri che hanno scelto il Chianti per vivere e lavorare.

L’idea, spiega il sindaco David Baroncelli è quella di "promuovere la conoscenza dell’arte contemporanea come arte partecipata, caratterizzata da un’indispensabile funzione educativa. Nella dimensione artistica contemporanea proliferano le occasioni di condivisione trasversale, fondamentali per imprimere nel tessuto culturale e sociale i valori collettivi e civili che ci permettono di ripensare la contemporaneità e contribuire in maniera determinante allo sviluppo della nostra comunità".

Andrea Settefonti