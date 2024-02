Il tormento esistenziale in "Formiche"

Al teatro di Lastra a Signa, stasera alle 21, lo spettacolo scritto e diretto dal calabrese Saverio Tavano, interpreti Gerri Cucinotta e Luca Massaro. Tavano propone propone il suo spettacolo dal titolo ’Formiche’, dove i laboriosi insetti sono metafora del tormento esistenziale di due fratelli rinchiusi in una casa ai margini di un mondo spopolato e in rovina. Evidente il riferimento a Beckett e Pinter, ma con una lingua del tutto originale, i due

protagonisti aspettano non si sa cosa, Godot o la morte, intanto rappresentano un nuovo Teatro dell’Assurdo, ingaggiando una lotta impari con insetticidi vari, in forma liquida, solida e gassosa, contro questi esserini innocui, ma particolarmente prolifici e infestanti. Due uomini decidono di isolarsi per sempre dal mondo, Nonostante la solitudine, i due protagonisti rimangono uniti, mentre le formiche invadono lo spazio intorno a loro.