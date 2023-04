Il Terzo settore si rafforza 98mila euro per i volontari

In totale 14 progetti innovativi. Con risorse che ammontano a 98mila euro. Sono i risultati del bando "Siete presente. Con i giovani per ripartire", realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana. Un modo per promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano. Tra i progetti vincitori figurano ad esempio "Da Tòsina a Sant’Antonio fino a Collarmele: i Giovani per l’Appennino", "Festival della Legalità 2023", "Pezzi di Noi - la bottega sociale".

"La grande partecipazione al bando conferma la vitalità del tessuto associativo del territorio, il crescente coinvolgimento dei giovani nel mondo del volontariato e la voglia di ripartenza del Terzo settore – ha affermato Luigi Paccosi, presidente di Cesvot -. Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di rinnovare il bando anche quest’anno perché crediamo sia necessario rendere i giovani protagonisti del cambiamento e del loro futuro, promuovendo percorsi di cittadinanza attiva: il dialogo tra generazioni può solo arricchire le associazioni e quindi le comunità a cui si rivolgono". "Giovanisì è sempre più riferimento per i giovani toscani che possono contare oltre alle opportunità di studio e lavoro su un bando che li rende protagonisti delle loro comunità sostenendo la realizzazione, nelle associazioni, delle loro idee" ha aggiunto Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Toscana.

