Il terzo ’Artusino’ premia l’enogastronomia

Venerdì 19 aprile, durante una serata al ristorante ’L’Artusino’ di Cerbaia, Aldo Fiordelli, Andrea Gamannossi, Maria Concetta Salemi, Luisanna Messeri e Angela Simonelli si contenderanno il Premio Artusino. Sarà una serata letteraria per valorizzare quattro libri di autori editi negli ultimi cinque anni e selezionati per la terza edizione del riconoscimento.

Dopo il primo biennio dedicato alla letteratura giallo/noir e le edizioni vinte rispettivamente nel 2022 da Marco Vichi con ’Ragazze smarrite’ (Guanda) e nel 2023 da Gigi Paoli con ’Diritto di sangue’ (Giunti), nel 2024 e nel 2025 il Premio è dedicato alla letteratura enogastronomica.

La giuria – composta da Milko Chilleri, Paolo Ciampi, Paolo Mugnai, Paolo Pellegrini e Francesca Tofanari – premierà uno tra questi quattro volumi: "La Fiorentina. Osti, macellai e vini della vera bistecca" di Aldo Fiordelli (Gruppo Editoriale, 2019); "Toscana Racconti, leggende e sapori" di Andrea Gamannossi (Sarnus, 2018); "Mangiare nel Medioevo" di Maria Concetta Salemi (Sarnus, 2018); "Le stories di #Artusi" di Luisanna Messeri e Angela Simonelli (Giunti, 2019).

La cerimonia di premiazione, aperta a tutti, si svolgerà la sera del 19 aprile dalle 20 al ristorante ’L’Artusino’ di Cerbaia, che proporrà per la cena un menù toscanissimo al prezzo di 25 euro.

Sarà Gigi Paoli, salito sul gradino più alto del podio nella scorsa edizione, a premiare il vincitore di quest’anno con una targa e una copia del libro di Pellegrino Artusi "La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene". Durante la serata sarà possibile acquistare i libri in concorso al corner della libreria Centrolibro di Scandicci, presente in sala insieme agli autori. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 339.6618788.