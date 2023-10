Il territorio del Chianti nel mondo. Premiati quattro cittadini virtuosi

Premiati i cittadini emeriti di Greve in Chianti. Si tratta di due sportivi, un ristoratore e un appassionato di tradizioni locali. Cittadini emeriti che hanno contribuito alla crescita culturale, sociale ed economica di Greve in Chianti e al percorso di affermazione nel mondo del territorio chiantigiano. Sono stati il sindaco Paolo Sottani e l’assessore alla Cultura Giulio Saturnini a consegnare, nei giorni scorsi, il riconoscimento a quattro chiantigiani doc. Ovvero si tratta del motociclista Gianluca Dilaghi, dello chef Tommaso Mazzei, del campione italiano Fisdir Stefano De Mitri e dello studioso delle tradizioni popolari toscane Alessandro Bencistà. Ai cittadini emeriti sono stati consegnati targa e pergamena in un cerimonia che si è tenuta qualche giorno fa in piazza Matteotti.