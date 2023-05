Il tema tormenta i democratici ormai da mesi

Sulla questione degli studentati privati, c’è un dibattito politico aperto da tempo, a Firenze. Quando il consiglio comunale ha adottato il nuovo Piano operativo comunale, il 13 marzo scorso, il Pd ha approvato una relazione d’accompagnamento della quale si dovrà tenere conto adesso, nel tempo delle osservazioni. Il documento non è durissimo, anche perché doveva essere approvato a maggioranza. E mettere d’accordo tutte le anime del Pd appena uscite dal congresso vinto da Schlein. Ci sono due punti che riguardano questo tema. Il primo (al numero due del documento) si parla della necessità di "Incentivare la residenza e le funzioni a servizio della residenza nel centro storico Unesco": il Pd, in parole povere, chiede nel centro storico vengano realizzati servizi di supporto alla cittadinanza e non studentati. Mentre, proprio sulla realizzazione delle residenze studentesche private ribadisce la necessità di "Una città a misura di studente". "Il fabbisogno di alloggi per studenti risulta assai ridotto rispetto al fabbisogno attuale – si legge – Nel Poc è previsto che il 20% delle camere dei nuovi studentati privati, sia destinato agli studenti bisognosi e meritevoli dell’Università, e saranno gestite direttamente dall’Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario in base alle graduatorie". Il documento suggerisce quel che ieri il sindaco ha ribadito, la "necessità di un’ interazione forte del Comune con il Diritto allo Studio per incrementare la disponibilità di edificiaree da destinare a studentato pubblico". E sugli studentati un monitoraggio perché solo due mesi all’anno (non più tre) sia consentito che le camere vengano destinate ai turisti. La sinistra radicale di Progetto comune ha proposto un referendum che è al vaglio: sugli studentati privati chiede l’azzeramento del periodo di concessione delle stanze ai turisti.

