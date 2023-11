Il tema sicurezza. Tornano i militari. Ma i commercianti vanno dal Governo

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Premessa: non sono i duecento agenti che il sindaco Nardella e la giunta di Palazzo Vecchio invocano ormai da settimane. Però, nell’ambito del vasto piano “Strade sicure“, distribuito su tutto il territorio nazionale, presto arriveranno a Firenze 24 militari. Secondo un format già applicato, non avranno poteri di polizia giudiziaria, ma la loro presenza sarà comunque un valido coadiuvante nel riportare quel senso di sicurezza che in alcune zone - anche centralissime - in certi momenti della giornata non è così percepito.

I 24 soldati si collocheranno nell’area della stazione di Santa Maria Novella che oltre a biglietto da visita per chi mette piede in città rappresenta anche il cuore di quel centro in balìa di microcriminalità e vandalismi.

Le spaccate sono uno dei maggiori problemi, vista anche la frequenza con cui si verificano, e in una città che ha il commercio nell’anima non è una questione da poco. Da settimana, ogni notte, le attività del centro e dei quartieri più attivi sono bersagliate da chi, per qualche spicciolo, infrange vetrine. Quasi sempre il danno è maggiore dell’ammanco.

Il 15 novembre, in prefettura, ci sarà un Cosp dedicato a questa emergenza. Sempre nell’attesa dei 200 agenti che, a differenza dei soldati di Strade Sicure, andranno a rinforzare i reparti delle forze dell’ordine. Per fare prevenzione, ma anche denunce e arresti.

"Bene l’arrivo dei militari che serviranno a pattugliare in modo più capillare la nostra zona ma quello che ci serve è un presidio fisso e continuo e non limitato a un periodo temporale", sottolinea Fatima Dehestany, titolare di un b&b in piazza Santa Maria Novella, una delle portavoce del gruppo di residenti e albergatori che si è costituito a luglio 2023 per denunciare l’escalation di illegalità che sta avvolgendo la zona che sembra tornata agli anni bui.

E’ una furia Aldo Cursano, presidente Confcommercio Firenze: "Non si può più sottovalutare il problema e non possiamo aspettare il 15 novembre per avere un incotnro col prefetto".

Oggi il presidente di Confcommercio incontrerà il vice presidente del consiglio Antonio Tajani "a cui trasferirò le angosce e le preoccupazioni di tutta la categoria. Non mi fermerò e continuerò a combattere fino a quando non ci sarà un maggiore presidio del territorio soprattutto durante le ore della notte ma anche di giorno".