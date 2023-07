Il teatro nei giardini e dentro i cortili "Suburbia", spettacolo sotto casa

di Barbara Berti

Il teatro entra nei cortili delle case popolari e nei giardini pubblici e diventa accessibile a tutti anche grazie alla traduzione in Lis, lingua dei segni. Insomma, tutta la città diventa un palcoscenico.

Da domani e fino al 18 settembre va in scena "In Suburbia (theater)", la rassegna pensata per un pubblico ampio ed eterogeneo, per garantire un accesso trasversale alla cultura, grazie alla gratuità dell’iniziativa e alla capillarità della diffusione.

"In Suburbia (theater)" è un progetto di Fa.R.M, Fabbrica dei Racconti e della Memoria, un’associazione culturale nata dalla collaborazione tra Fiamma Negri e Giusi Salis che costruisce da sempre formule di racconto che possano raggiungere pubblici che non hanno consuetudine con la frequentazione dei teatri. Ora, invece, con questa rassegna – che prevede la sezione "Florence" e quella "Metropolisi" – il teatro sarà fatto in 14 luoghi diversi con ben 25 repliche in programma. Gli spettacoli proposti sono "Cappuccetto?" (da domani) di Maila Concas e Letizia Sacco e "Ma i denti sono i suoi? - C’è vita oltre l’Inps" di e con Fiamma Negri e Giusi Salis (dall’11 luglio) arriveranno al Parco dell’Anconella, Villa Pallini, Villa Arrivabene, Sonoria-Giardino Bibliotecanova, Baracche verdi, Centro anziani il Lido, Condominio Erp di via Carlo del Prete, condominio Erp Piazzetta di Rocca Tedalda, Condominio Erp di via Canova 29. E, poi, ancora nei Comuni metropolitani: Condominio via dei Platani a Campi Bisenzio, Erp viale Ariosto a Sesto Fiorentino, Erp di via De Nicola a Bagno a Ripoli, case Erp di viale il Pino a Calenzano e Fico Bistrò a Pontassieve.

Il debutto è al Parco dell’Anconella domani alle 18,30 con "Cappuccetto?", si replica lunedì alle 21 a Villa Pallini nel Q5 di Firenze. Altra caratteristica inclusiva: l’attenzione al linguaggio. "In Suburbia (theater)" è la prima rassegna interamente tradotta nel linguaggio dei segni e vedrà anche la realizzazione di brevi podcast esplicativi che permettano una fruizione più accessibile al pubblico non vedente per il quale è previsto anche un servizio di prenotazione e accompagnamento.

"Questa rassegna esprime al meglio quella che è ormai la nostra visione: quella di una cultura diffusa, di prossimità, all’insegna della capillarità e dell’accessibilità. Cultura ovunque e per tutti insomma" commenta la vicesindaca di Firenze, Alessia Bettini.