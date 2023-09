Il teatro in prima linea. Arca Azzurra in scena

Grandi attori, tanti palcoscenici, un’unica città: Firenze. La rassegna "Risveglio di Comunità" di Arca Azzurra, che presenta un denso calendario di appuntamenti nell’ambito di "Autunno Fiorentino", porta il teatro in prima linea da domani a tutto novembre. Sulla scia del lavoro fatto la scorsa edizione nel Quartiere 5, il progetto si amplia e coinvolge quest’anno anche i quartieri 2, 3 e 4. La forma artistica è volutamente pluridisciplinare: teatro, musica, formazione, il tutto collaborando con le comunità. Tra le novità in casa Arca Azzurra in fatto di nuove produzioni, lo spettacolo "Falstaff a Windsor", che debutterà a novembre, con Alessandro Benvenuti, per l’adattamento e la regia di Ugo Chiti.

Si parte domani alle 21 all’Anfiteatro di Via Liguria con "La cura. Curare le ferite del mondo", un reading performance con musica dal vivo che presenta cinque storie di persone che si prendono cura degli altri, da Gino Strada a Don Cuba. Al Teatro Le Laudi il 1 ottobre andrà in scena "Un abito chiaro a 43 anni dalla strage di Ustica" di Massimo Salvianti con Amanda Sandrelli e le musiche di Rita Marcotulli, mentre il 7 ottobre Alessandro Benvenuti porterà in scena "Pillole di me memorie comiche". L’8 ottobre al centro sociale Il Pozzo sarà la volta di "Cammelli a Barbiana Don Lorenzo Milani e la sua scuola" di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia. L’11 ottobre a Villa Favard tocca a "Calvino 100: Le Cosmicomiche" di Arca Azzurra. Il 12 ottobre, all’Osteria Social Club, la compagnia La Barraca presenta "Paolo e Francesca" mentre il 14 ottobre al Lavoratorio di via Giovanni Lanza andrà in scena zEntertainment Una commedia in cui tutto è possibile" di Ivan Vyrypaev con Tamara Balducci e Francesco Pennacchia.

Novembre si apre il 5 al Museo Stibbert con "Attorno a Machiavelli su Fortuna e Libero arbitrio", lettura a cura di Giuseppe Cederna. Il 6 novembre al centro sociale Il Pozzo ci sarà "100 Don Milani" di e con Arca Azzurra e la Scuola Informale per gli adulti. L’8 novembre a Villa Favard "Calvino 100: Marcovaldo". Un unico pacchetto è quello all’Ex baracche Verdi in via degli Aceri: la sera del 10 novembre va in scena "Conoscere, curare, accogliere" con Massimo Salvianti, mentre nel pomeriggio dell’11 e 12 novembre incontro teatrale condotto da Patrick Duquesne. Il 12 novembre al Teatro Forum gli attori interagiranno con il pubblico. Il 25 novembre alla Casa del Popolo del Galluzzo sarà la volta dei "Dialoghi (im)possibili" condotti da Michele Redaelli e Fabrizio Martini. Luogo e data ancora da definire per "Via Roma 34. Il gioco interrotto, storia di una famiglia: i Modigliani 1943-1944", di e con Tiziana Giuliani. "Per ’Comunità’ – spiega Dimitri Frosali di Arca Azzurra - si intende la condivisione con gli altri di esperienze. Attraverso la cultura e lo spettacolo è importante andare dove ci sono le comunità e proporre altro oltre quello che già fanno senza sostituire ma aggiungere confrontandosi su idee, pensieri, attività, punti di interesse".

A pagamento i due appuntamenti a Le Laudi del 1 e 7 ottobre, quello del 14 ottobre a Il Lavoratorio e quello del 5 novembre al Museo Stibbert. Il resto degli appuntamenti sono a ingresso gratuito, gradita la prenotazione.