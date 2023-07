Il teatro come sinergia culturale Riparte ‘Sussulti Metropolitani’

di Barbara Berti

Gene Gnocchi, Vladimir Luxuria, Stefano Massini, Luca Barbarossa, Paolo Migone, Andrea Bruni e Mauro Monni. Sono alcuni dei protagonisti della quarta edizione di "Sussulti Metropolitani", il festival che dal 18 agosto al 10 settembre proporrà 20 appuntamenti dedicati al teatro, sparsi tra Barberino-Tavarnelle, Calenzano, Scandicci, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio. L’iniziativa, promossa da Fondazione Accademia dei Perseveranti con la direzione artistica di Andrea Bruno Savelli, punta a rilanciare le sinergie culturali dell’area metropolitana offrendo un calendario di iniziative (tutte a ingresso gratuito) per ogni tipo di pubblico.

"Questa è la festa del teatro - commenta Savelli -. Senza essere presuntuosi né troppo ambiziosi cerchiamo di ricreare ogni anno una festa che parta dal pomeriggio con spettacoli per i più piccoli, fino all’evento serale. Viviamo il teatro come una gioia, un rito collettivo che deve far emozionare, riflettere e divertire". Ad aprire la rassegna sarà proprio la new entry Barberino-Tavarnelle con la location collinare presso la Fattoria Pasolini dall’Onda Borghese. Il 18 agosto (ore 21.15) va in scena "Controcorrente. Gian Maria Volontè e il racconto di un paese imperfetto", lavoro prodotto da Fondazione Accademia dei Perseveranti di e con Mauro Monni, diretto da Andrea Bruno Savelli; mentre il 19 agosto (ore 21.15) è la volta del nuovo e politicamente scorretto show "Il movimento del nulla" con in scena Gene Gnocchi e la sua convention tutta da ridere per riflettere al grido di "Non manterremo le promesse, ma noi ve lo diciamo prima".

Tra gli appuntamenti da non perdere "Apologia dell’avventura", con Pietro del Soldà diretto da Manfredi Rutelli, ispirato all’ultimo libro di Del Soldà "La vita fuori di sé" (25 agosto al parco di Quinto Basso, Sesto Fiorentino). E poi "Trovatene uno bravo", appena debuttato alla Versiliana con in scena Fabio Canino e Andrea Muzzi: la dinamica tragicomica tra un uomo alle prese con le confusioni della crisi di mezza età e il suo psicologo che non riesce a fargli ritrovare i punti cardinali (31 agosto, Calenzano).

"Maledette canzoni d’amore": una carrellata tra brani immortali e aneddoti sui belli e maledetti della storia della musica con Nicola Pecci e Andrea Bruno Savelli è in programma il 1 settembre al parco di Poggio Valicaia di Scandicci. Il nuovo spettacolo "Princesa", storia vera di Fernanda Farias De Albuquerque – interpretata da Vladimir Luxuria –, va in scena il 9 settembre a Campi nel parco Masaccio. Stessa location, ma il 7 settembre, per Stefano Massini e Luca Barbarossa con "La verità, vi prego, sull’amore".