Il teatro Bruschi sbarca su Eppela Scatta la raccolta fondi

Il teatro Bruschi nella sua rinnovata vita punta a diventare un laboratorio di creatività per i giovani. Il gruppo di volontari che ha riaperto il Ridotto dello storico cinema-teatro nel cuore di Rignano dopo 43 anni di chiusura, ha lanciato un nuovo progetto destinato a ragazzi dai 10 ai 15 anni "perché il Ridotto non sia solo un luogo dove si trova cultura e divertimento, ma anche dove la cultura e il divertimento si costruiscono". Il progetto si svilupperà in due moduli: si parte da un corso di scrittura e azione teatrale per portare sul palco sentimenti, azioni, emozioni e storie drammatiche e comiche a partire dalla creatività dei ragazzi. Poi i giovani coinvolti potranno seguire un corso di storia del cinema e di tecnica cinematografica come strumento per rappresentare le proprie storie, sentimenti, valori ed emozioni.

Il tutto con lo sguardo e il cuore sul territorio rignanese: andando in giro per il paese, osservandolo con un’attenzione diversa, per captare racconti, immaginare vicende, sperimentare emozioni. I giovani poi saranno coinvolti in eventi teatrali, saranno acquistate attrezzature di ripresa audiovisiva per partecipare ad eventi cinematografici nel territorio come il Valdarno Cinema, incontrando professionisti del settore per approfondire la costruzione di una sceneggiatura e di un set cinematografico. Per realizzare questo nuovo sogno, il Bruschi ha lanciato un crowdfunding su Eppela con Unicoop e Fondazione il Cuore si Scioglie dal titolo "Rignano: Ciak, si gira". Tutte le donazioni andranno a sostenere il progetto totalmente gratuito per i ragazzi che vi parteciperanno.

Manu. Pla.