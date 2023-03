Il Targa System è implacabile Controlli sullo stradone dell’ospedale Scoperto a guidare senza patente

Continuano i controlli della polizia municipale con l’utilizzo del Targa System, apparecchiatura che consente di individuare i veicoli non in regola con la copertura assicurativa e con la revisione stradale. Nella mattina di mercoledì agenti del reparto tecnologie di supporto insieme ai colleghi reparto territoriale dell’Isolotto hanno effettuato un posto di controllo nello Stradone dell’Ospedale. Oltre mille (1.064) i veicoli sottoposti a verifica strumentale con 17 mezzi multati per omessa revisione (sanzione da 173 euro) e uno per mancanza di assicurazione (sono in corso verifiche per una possibile truffa on line per quanto riguarda la polizza). La conducente è risultata alla guida con patente scaduta e quindi oltre alla multa per la mancanza dell’assicurazione (866 euro con sequestro del veicolo) è scattato anche il ritiro del documento con multa da 158 euro.