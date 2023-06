Il Tar boccia il ricorso "Gli eredi non possono modificare l’opera"

Bocciato perché inammissibile. Il verdetto del Tar della Toscana è arrivato ieri e, al momento, sgombra il campo da uno dei tanti ostacoli di cui è lastricata la strada che porta Firenze e i viola verso uno stadio nuovo di zecca. Uno fra questi era il ricorso presentato dalla Fondazione Pln Project, nata per la tutela e la diffusione dell’opera di Pier Luigi Nervi. La richiesta: l’annullamento della delibera con cui Palazzo Vecchio, ad aprile, ha approvato il progetto definitivo di ristrutturazione dello stadio, firmato dall’architetto David Hirsch dello studio Arup. Il ricorso vedeva da una parte la fondazione degli eredi di Nervi e dall’altra, oltre al Comune, anche ministero della Cultura e Soprintendenza.

Fra le richieste della fondazione la sospensione in via cautelare dell’efficacia della delibera e quindi il blocco dell’iter che condurrà ai lavori. Nel mirino del ricorso c’era anche la nuova copertura del Franchi che con il suo impianto fotovoltaico, era accusata di alterare la percezione dell’opera. L’altro pilastro su cui poggiava il ricorso invece era "l’esigenza - si legge - di preservare il valore testimoniale dell’impianto sportivo, recessiva rispetto a quella di garantire la funzionalità dell’impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell’adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico e finanziaria dell’impianto".

Argomentazioni che però il Tar ha dichiarato inammissibili per difetto di legittimazione ed interesse in capo alla ricorrente. Due le tesi principali della sezione prima del tribunale amministrativo presieduta dal giudice Roberto Pupilella. La prima riguarda la tutela del diritto morale d’autore. Secondo i giudici, il faro è nella legge 633 del 1941 che stabilisce come "nelle opere d’architettura, l’autore non può opporsi alle modifiche che si rendano necessarie nel corso della realizzazione o a quelle necessarie a opera già realizzata". Questo a patto che il bene non sia vincolato, come il Franchi. Ma anche qui il progettista non potrebbe impedire le modifiche, ma sarebbe solo tenuto a realizzarle egli stesso. Un diritto che però viene meno con il suo decesso.

Mentre sulla legittimità della richiesta avanzata dagli ere di bloccare le modifiche i giudici amministrativi citano il Consiglio di Stato nel 2001: "Il diritto morale può essere esercitato esclusivamente dal suo titolare, essendo egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi lavori con il disegno artistico originale, coordinandoli con quest’ultimo". In poche parole: la capacità creativa è una qualità personale del progettista che viene meno con il suo decesso. Per questo le modifiche possono essere esercitate solo dall’autore e non dai suoi eredi. La sentenza su questo punto chiarisce anche: "Non esiste la possibilità di traslare il diritto a soggetti diversi dal progettista". L’altro motivo su cui poggia la bocciatura riguarda la fondazione che, per il Tar, ha "solo finalità di tutela degli archivi di Nervi e finalità promozionali ma non compiti di tutela del diritto d’autore di Nervi".

Il sindaco Dario Nardella intanto preferisce non commentare ma da Palazzo Vecchio trapela soddisfazione e si fa sapere come si continui a lavorare con costanza e perseveranza al progetto. Anche perché i tempi stringono. Il termine ultimo, salvo proroghe last-minute, per la presentazione delle offerte è fissato a domani dopo una proroga concessa proprio in virtù della "complessità della vicenda, della prestazione da realizzare e del successivo lavoro da svolgere". Il primo passo per la gara è sempre più vicino.

Claudio Capanni