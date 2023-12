Il tango divente Re del centro Rogers

Tangueri di tutto il mondo unitevi. Da giovedì a domenica nell’Auditorium del Centro Rogers, al via la 16esima edizione del Grande Encuentro de Tango, "quattro giorni in cui conoscere l’arte del tango". Sono previste lezioni dei maestri Maestri Mariano Chicho Frumboli e Juana Sepulveda, Marco Palladino e Lara Carminati. Imperdibile la Milonga di Gala di sabato 9 dicembre con lo show di Chicho Frumboli y Juana Sepulveda. L’evento è organizzato da LiberandoTango, scuola di tango di Firenze, Prato ed Empoli, con il patrocinio del Comune per info: www.liberandotango.it.