Il talentuoso Gorini solista al pianoforte: "Felice di aprire il ciclo"

Solista al pianoforte nell’interpretazione del Terzo concerto di Beethoven è Filippo Gorini, uno dei migliori talenti pianistici a livello internazionale. L’appuntamento è per domani e sabato (ore 20) al Teatro del Maggio. A soli 28 anni ha ottenuto consensi in tutti i più importanti del mondo. Lo scorso anno ha ricevuto il Premio Abbiati, il riconoscimento musicale più prestigioso in Italia, nonché il Borletti Buitoni Trust Award 2020 e il primo premio al Concorso Telekom-Beethoven 2015. "Sono molto felice di tornare a suonare a Firenze con un grande musicista come Daniele Gatti. Beethoven è uno degli autori che eseguo più spesso: amo la forza della sua musica priva di compromessi e capace di esplorare ogni regione dell’animo umano, da quelle tragiche a quelle trionfanti. Per questo cerco sempre di mettere tutto me stesso nel trasmettere al pubblico queste grandi passioni" dice Gorini.