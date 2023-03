"Il supermercato del Neto non può chiudere, come fare?"

Dopo l’affollata assemblea di venerdì scorso al Centro civico del Neto, Italia Viva interviene a sostegno dei residenti che hanno chiesto la permanenza di un punto vendita in via Leopardi anche con la previsione del nuovo supermercato Coop nell’area Ginori: "Amministrazione e privato – dicono Gabriele Toccafondi e Leonardo Pagliazzi, capogruppo e segretario IV – hanno fatto male i calcoli sulla chiusura della Coop al Neto vista l’assemblea di venerdì, segnale evidente di un malessere reale. Evidente che chi ha deciso la chiusura non ha previsto questo malessere. C’è ancora tempo e possibilità per modificare le scelte. Per conoscere l’intenzione del Comune rispetto a queste novità, presentiamo una nuova interrogazione, dopo quella bocciata l’anno scorso. Comune e privato riflettano rispetto alle scelte già fatte, anche alla luce delle richieste dei cittadini".