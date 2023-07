Il sondaggio sui sindaci Nardella si conferma al sesto posto "Risultato emozionante"

di Antonio Passanese

FIRENZE

Dario Nardella si piazza sesto nella ’Governance Poll’, la classifica di gradimento dei sindaci stilata dal Sole 24 Ore. L’indice a Firenze arriva al 61% di consenso, 4 punti in più rispetto ai voti ottenuti il giorno dell’elezione (57%). Un risultato molto apprezzato dal primo cittadino, che sui propri canali social ha spiegato: "Non l’ho mai fatto prima ma oggi vorrei condividere con voi una piccola grande soddisfazione. Dopo aver letto il sondaggio de Il Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci, non posso nascondervi di aver provato un po’ di emozione. Dopo nove lunghi anni da amministratore, vedere un gradimento così alto ha significato molto per me". In questi anni, prosegue, "abbiamo condiviso vittorie, sconfitte, momenti più o meno difficili, e insieme abbiamo fatto crescere la nostra Firenze. È vero, i sondaggi non sono la vera misura del nostro lavoro, ma in quel numero c’è il riflesso di un legame che abbiamo costruito e che porterò sempre dentro di me. Quindi grazie. Grazie di cuore a tutti voi. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. E sono sicuro che ci aspettano grandi cose. Al lavoro, per Firenze".

Il sindaco ha poi provato a minimizzare e a non enfatizzare la riconferma al sesto posto, per il secondo anno consecutivo, nella ’Governance Poll’ chiarendo che non bisogna montarsi la testa, e che i sondaggi si fanno a contatto con i cittadini, nelle strade, nelle piazze. "Questo risultato lo prendo come un segno forte della cittadinanza – ha continuato il sindaco – che mi spinge ad andare avanti con umiltà e determinazione. Io credo che alla fine paghino la concretezza e la tenacia". L’edizione 2023 della classifica dei sindaci più amati d’Italia è stata realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore e appena due anni fa vedeva il sindaco di Firenze al 22° posto insieme ai primi cittadini di Messina, Matera, Modena, Piacenza, Reggio Emilia e Belluno.

Nardella, insomma, in poco meno di 24 mesi è riuscito a scalare la classifica piazzandosi in una buona posizione insieme al collega Sergio Giordani di Padova. Tra gli 88 sindaci che compaiono nella ’Governance Poll“, solo in 22 sono riusciti a ottenere il segno più per tutti gi altri si va da un decremento minimo fino ad arrivare a percentuali assai negative e a due cifre. Quel sesto posto, per Nardella, potrebbe essere un buon viatico per il futuro e per i suoi progetti politici che potrebbero anche portarlo lontano da Firenze. Non è infatti un mistero che Dario Nardella voglia puntare su Bruxelles (tanto da essersi creato negli anni un ’profilo’ internazionale), e il gradimento della cittadinanza potrebbe dargli quella spinta per provare a ottenere uno scranno al Parlamento Europeo. Ma avanti a sè il sindaco del capoluogo toscano ha ancora un anno (quasi) pieno di governo in cui dovrà realizzare una serie di opere strutturali fondamentali per la città.