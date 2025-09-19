Il sito archeologico diventa un museo

A San Casciano, il sito archeologico di Poggio la Croce, noto finora solo agli addetti ai lavori, si trasforma in un vero e proprio museo a cielo aperto, un percorso didattico e naturalistico che promette di riscrivere un pezzo di storia locale. Il progetto è frutto di un accordo tra la Soprintendenza, il Comune, la famiglia Antinori e la Società Italiana Archeologia Mediterranea (Siam) e arriva dopo 10 anni di scavi e indagini. Le ricerche hanno riportato alla luce i resti di un’antica necropoli etrusca, poi trasformatasi in un villaggio fortificato con strutture dedicate alla fusione dei metalli. Come spiega l’archeologo Michele Bueno, funzionario della Soprintendenza: "Poggio La Croce era una necropoli, poi si trasformò in un insediamento caratterizzato dalla presenza umana, un villaggio circondato da mura". Tra i reperti, ora esposti nel Museo Ghelli, spicca una stele con un’incisione, "Mi Mamarke" ovvero il nome, scritto in etrusco, di un uomo del VI secolo aC. Il sindaco Roberto Ciappi ha sottolineato l’importanza del progetto, che si aggiunge al già noto sito della Tomba dell’Arciere e che espande l’offerta di "archeologia diffusa" del territorio. Sono state organizzate due visite guidate: una domani e una il 18 ottobre.

A.S.