Il sindaco vieta i botti a Bagno a Ripoli

Botti vietati a Bagno a Ripoli per il Capodanno: il sindaco Francesco Pignotti (nella foto) ha firmato l’ordinanza che ne vieta l’utilizzo su tutto il territorio comunale. Sarà in vigore dalle 19 del 31 dicembre alle 7 del primo gennaio. "È giusto che le feste e la notte di Capodanno siano momenti di divertimento. Ma lo sono veramente per tutti solo se rispettiamo le persone più fragili, se tuteliamo i luoghi in cui viviamo e se proteggiamo gli amici animali" spiega. Il provvedimento, si legge nell’ordinanza, nasce per garantire la sicurezza urbana, l’incolumità fisica delle persone e degli animali, la tutela del territorio cittadino. "Tirare i botti per molti è una tradizione a cui difficilmente riescono a rinunciare, ma il fragore può avere effetti negativi sulla salute di anziani, bambini e animali. Senza contare il bollettino di guerra di persone che si fanno male a cui ogni volta dobbiamo assistere" continua il sindaco.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente: possono essere elevate multe fino a 500 euro. Non sarà facile controllare tutto il territorio, così frastagliato. "Lo sappiamo - dice Pignotti -, ma mi appello ai cittadini per rispettare fin da adesso, anche nei giorni che precedono e che seguiranno il Capodanno, le regole della buona convivenza."

Manuela Plastina