Il sindaco ’tira le orecchie’ ad Autostrade

di Manuela Plastina

Francesco Casini torna all’attacco contro Autostrade per gli impegni presi e ancora non mantenuti. Il sindaco, presente al sopralluogo lunedì sui cantieri della Terza corsia nel tratto dell’A1 tra Firenze sud e Incisa, insieme all’ad di Autostrade Roberto Tomasi, al ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e al presidente della Regione Eugenio Giani, impegnati nel fare il punto sullo stato di avanzamento lavori per la realizzazione della nuova galleria del San Donato. Lì, il sindaco ha chiesto di non dimenticare Bagno a Ripoli e l’elenco "di impegni attesi, ma non ancora pervenuti da parte di Aspi". Primo della lista è il parcheggio dell’ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri: annunciato nel 2017, dopo vari rinvii il cantiere da oltre 2 milioni per il rifacimento dell’area di sosta (attualmente in pessime condizioni) e della viabilità doveva partire lo scorso ottobre. Ma non c’è traccia. "La data di avvio dei lavori slitta di anno in anno – ricorda ora Casini –. Un’opera fortemente attesa dalla comunità e non rimandabile oltre".

Così come non può più attendere la richiesta ad Aspi di "avere un passo deciso sull’inserimento paesaggistico e ambientale, incluse soluzioni innovative per ridurre l’inquinamento acustico, necessario e doveroso in un territorio di pregio come il nostro".

Il sindaco Casini ricorda poi i ritardi sul ripristino di alcune aree di cantiere dove i lavori sono terminati, come la galleria di via Romanelli inaugurata nel luglio 2021, ma inconclusa sia nelle rifiniture esterne con cantiere semi abbandonato a contatto con le abitazioni e con la viabilità originaria interrotta da 4 anni: "E’ in uno stato indecoroso per i cittadini e il territorio".

Poi c’è la necessità di ripristino della viabilità usurata dal passaggio dei mezzi pesanti impegnati sui cantieri della Terza corsia e la realizzazione di adeguati sistemi di deflusso delle acque provenienti dalla carreggiata autostradale, che già più volte hanno creato problemi. Dipende ancora da Aspi e dal ministero lo sblocco dei fondi per la realizzazione del lotto intermedio della Variante di Grassina: "Se i lavori per la sua realizzazione finalmente procedono a buon ritmo, ancora e da troppo tempo aspettiamo risposte sul finanziamento del tratto tra Ghiacciaia e Scolivigne".