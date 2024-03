Il sindaco tenta il terzo mandato: "Diamo continuità al lavoro svolto"

Campo largo per Paolo Sottani (nella foto) nome che mette d’accordo il centro sinistra di Greve in Chianti. Che per la terza volta consecutiva candida il sindaco uscente. Greve, infatti, è un Comune con meno di 15mila abitanti e può mettere in atto la nuova legge sul terzo mandato. "Puntare sulla candidatura di Sottani è il risultato della volontà di trovare nel suo profilo da un lato il riconoscimento del lavoro svolto in questi dieci anni in cui la comunità grevigiana ha sempre trovato nel sindaco una guida autorevole e competente e, dall’altro, l’apertura alle istanze di un nuovo Partito Democratico che anche a Greve si sta costruendo", commenta la segreteria del Pd grevigiano.

"La candidatura di Sottani arriva al termine di un lungo percorso di incontri e che ha trovato una sintesi, oltre che un accordo, sull’apertura del Pd al confronto con tutti i soggetti politici del cosiddetto "campo largo" del centrosinistra". Per quanto riguarda la sua candidatura, Paolo Sottani spiega che di aver scelto "di ricandidarmi perché amo profondamente questo territorio e la sua gente. Perché apprezzo e condivido ciò che considero un patrimonio di valori insostituibile, l’affetto che esprime la comunità nei miei confronti. Mi metto nuovamente al servizio della popolazione grevigiana per continuare a portare avanti progetti e interventi che potenzino la cultura, la formazione, il lavoro, i diritti e la promozione turistica e ambientale di tutto il territorio".

E sui programmi Sottani sottolinea che "è mio proposito dare continuità all’importante opera di vicinanza sociale compiuta fino a questo momento come attesta la spesa in questo ambito che è tra le più alte del territorio". Nei suoi anni di mandato, sono stati numerosi gli investimenti per la rigenerazione urbana. Tra i lavori quelli di edilizia scolastica e in particolare nei plessi di Panzano in Chianti. È in corso l’intervento di riqualificazione architettonica, energetica e di adeguamento alle norme antisismiche del polo scolastico con la primaria "Dante Alighieri" e la scuola dell’infanzia "Gianni Rodari". Un investimento che complessivamente ammonta a 2 milioni e mezzo di euro. Altro intervento in partenza è la riqualificazione della primaria "Domenico Giuliotti" nel capoluogo.

Tra i temi che il Comune ha più a cuore c’è l’ambiente. "Abbiamo dato il via – dichiara il sindaco - ad una vera e propria rivoluzione energetica nel segno della cultura green e della sostenibilità ambientale. Installeremo nelle prossime settimane 2400 nuovi punti luce a led per un investimento di un milione e 800mila euro, attraverso il project financing". L’intervento poterà a una riduzione fino al 75% circa dei costi. Realizzato anche l’impianto a biomasse a Villa San Michele oggetto di un intervento di riqualificazione e valorizzazione turistica. Installazione di una centrale a biomasse anche alla piscina comunale del capoluogo. Investimenti significativi anche per la riqualificazione dei parchi e giardini pubblici e degli impianti sportivi per i quali sono stati spesi circa 5 milioni di euro.

Andrea Settefonti