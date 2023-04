Il sindaco Sottani in trasferta negli Stati Uniti

Per i 500 anni dalla scoperta della baia di New York da parte di Giovanni da Verrazzano, che ricorreranno nel 2024, il sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani è volato negli Stati Uniti per consolidare i rapporti istituzionali con il comune gemello Rohoboth Beach, del Delaware dove il navigatore toccò terra dopo la traversata.

Accompagnato da una delegazione di cittadini grevigiani, il sindaco Sottani ha incontrato il collega Stan Mills, il segretario generale dello Stato del Delaware Jaffrey Bullock e il console generale italiano Cristiana Mele e i responsabili del comitato per il gemellaggio fra Greve e Rehoboth Beach, i responsabili del comitato per il gemellaggio fra Greve e Rehoboth Beach fra cui il presidente Pat Coluzzi, la Commissione Italiana per la tradizione e la Cultura presieduta da Richard Diliberto. Quello con Rehoboth Beach è uno dei tredici gemellaggi che Greve ha all’attivo. Per Greve in Chianti il gemellaggio con questa città ha un valore particolare che va oltre l’aspetto enogastronomico, filo conduttore che lega il Chianti agli altri enti gemelli e conferisce al territorio chiantigiano notorietà internazionale.

"Il 2024 sarà un anno importantissimo per le nostre comunità", ha annunciato il sindaco Paolo Sottani. Il sindaco Sottani ha fatto sapere ai gemelli americani che è stato istituito un comitato promotore insieme alla Fondazione Giovanni da Verrazzano con Luigi Giovanni Cappellini, proprietario del Castello di Verrazzano dove Giovanni da Verrazzano é nato. A far parte della delegazione chiantigiana anche l’imprenditore di terrecotte Enzo Zago, autore e donatore di una fontana in cotto che i cittadini del Rohoboth Beach potranno inaugurare nelle prossime settimane.