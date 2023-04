Il sindaco metropolitano e l’abate di San Miniato agli incontri di comunità

Tornano gli incontri di comunità, promossi dal sindaco Sandro Fallani insieme al proposto di Scandicci, don Giovanni Momigli, nel quarantesimo anniversario dell’istituzione di San Zanobi Patrono di Scandicci (1983-2023). Giovedì prossimo alle 18 nella sala consiliare, ci sarà il sindaco metropolitano Dario Nardella. Il tema di Nardella è "La città universale". Negli incontri successivi Sandro Fallani e don Momigli ospiteranno poi l’Abate di San Miniato al Monte Padre Bernardo Francesco Gianni e il sindaco di Prato e responsabile Anci Immigrazione Matteo Biffoni, per quattro "Dialoghi sulla città" in programma alle 18 di giovedì 20 aprile e venerdì 5 maggio 2023 sempre in sala consiliare. Ingresso libero.