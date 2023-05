Il sindaco incontra gli studenti "Nuovi alloggi ma non bastano Servono altre soluzioni rapide"

di Ilaria Ulivelli

"Anche con le nuove realizzazioni di studentati pubblici, i numeri degli alloggi sono insufficienti". E’ sincero il sindaco all’incontro con i rappresentanti degli studenti in lotta per il diritto allo studio, e quindi a un posto letto. Settecento sono fuori. "Fondamentale trovare nuove soluzioni e rafforzare l’impegno del tavolo di coordinamento tra l’Azienda regionale di diritto allo studio, l’amministrazione comunale fiorentina e l’Ateneo". Oltre ai soldi serve snellire la burocrazia, altrimenti le residenze arriveranno quando legioni di studenti saranno laureate. Sono oltre 23mila gli studenti fuori sede dei circa 51mila iscritti all’università di Firenze. La vera battaglia alla ricerca di un costosissimo posto letto è per i 10.500 che arrivano da fuori regione e per i 3.500 stranieri residenti all’estero, ma non è facile la vita da pendolari neppure per i 9.500 che vivono nelle province toscane (escluse Firenze, Prato e Pistoia).

In effetti, a guardare i numeri delle residenze studentesche, sono tantissimi i ragazzi (e le loro famiglie) costretti a scontrarsi con le cifre di un mercato dove comandano gli affitti brevi e turistici con prezzi alle stelle. Gli studenti ricevono l’appoggio dell’arcivescovo, il cardinale Giuseppe Betori che fornisce la sua ‘ricetta’ per affrontare diversamente la questione: "La persona al centro e non il profitto, finché qualsiasi soluzione viene cercata attraverso modelli di carattere economico-finanziario noi non riusciremo mai a trovarla", dice all’evento del programma GiovaniSì della Regione. Un cambio di paradigma, come il Papa ricorda. Per ora la socità sembra viaggiare in direzione opposta.

Ieri il sindaco si è confrontato con i rappresentanti degli studenti: le tende di Udu Firenze sono state piantate al polo di Novoli e ieri anche in piazza Brunelleschi, nel cuore del centro, l’area più inaccessibile per i prezzi degli affitti. Con il sindaco anche gli assessori all’Università Titta Meucci e alle Politiche giovanili Cosimo Guccione. Nel corso dell’incontro tanti i temi emersi, dalla questione centrale degli affitti impossibili alle esigenze legate al trasporto pubblico locale per gli studenti pendolari e in generale dei mezzi pubblici per tutti. "Abbiamo condiviso alcune proposte da avanzare al governo – spiega Nardella – come quelle di accelerare il piano di investimenti per la realizzazione di nuovi alloggi studenteschi esposto dalla ministra Bernini, a cui si lega un bando pubblico che uscirà nei prossimi giorni destinato ai soggetti privati che potranno realizzare studentati negli immobili pubblici inutilizzati. Abbiamo anche condiviso la necessità che il governo metta in campo delle risorse economiche destinate direttamente agli studenti che hanno meno mezzi per trovare un alloggio".

A Firenze ci sono 14 studentati pubblici per una disponibilità totale di 1.617 posti letto. Sono destinati agli studenti con meno risorse. I criteri sono stringenti: può accedere al bando per l’alloggio chi ha un Isee inferiore a 24.335 euro annui e un Isp (l’indicatore della situazione patrimoniale, data dalla somma del patrimonio immobiliare e dai risparmi) non superiore a 52.902 euro. Inoltre dev’essere in pari con gli esami e residente a una distanza superiore a un’ora con i mezzi pubblici. Tra gli aventi diritto, chi resta fuori riceve un contributo di 300 euro per l’affitto. Ma i costi ora sono ben superiori.

Il sindaco spiega che arriveranno altri due studentati pubblici, 150 alloggi a San Salvi e altri 117 nell’area Lupi di Toscana: scontano ritardi burocratici per lentezze del ministero e dell’Asl. Sul trasporto ha promesso di finanziare subito 500mila euro aggiuntivi per la Carta dello studente: tra i servizi abbonamento gratuito a bus a tramvia.