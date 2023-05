Il sindaco Casini: "Più custodi per le scuole di Bagno a Ripoli"

Bagno a Ripoli (Firenze), 09 maggio 2023 – A oltre un mese dalla ‘fuga’ dei due bambini di 7 anni dalla Marconi di Grassina e alla vigilia dello sciopero dell’istituto comprensivo Caponnetto contro la carenza di personale scolastico, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini interviene scrivendo una lettera all’Ufficio scolastico regionale per la Toscana.

La firma insieme all’assessore alla scuola Francesco Pignotti chiedendo più custodi dal prossimo anno scolastico e di conseguenza maggiore sicurezza. “I fatti di cronaca delle ultime settimane hanno riportato alla luce in maniera prepotente il tema della carenza di personale Ata – spiega il sindaco -, un tema in realtà già affrontato più volte negli anni sia dal Comune che dalle dirigenti scolastiche del territorio. È una fase complessa, ma è evidente che le nostre scuole devono far fronte ad una situazione emergenziale”. Sindaco e assessore ricordano come sul territorio comunale siano presenti ben 16 plessi scolastici dislocati in varie frazioni. “Abbiamo edifici scolastici molto ampi, sui quali stiamo facendo grandi investimenti, ma presentiamo anche un numero elevato di studenti. Siamo quindi a chiedere – prosegue il sindaco - a nome di tutta l’Amministrazione comunale, di disporre di più personale e di una dotazione Ata maggiore”. Nella lettera viene ricordato l’impegno del Comune e della società di refezione Siaf “ad aumentare alcuni servizi interni garantendo con il personale comunale il sostegno all’attività della mensa e della raccolta delle presenze”, un impegno preso e mantenuto ma non scontato che va oltre alle competenze visto che la scuola è statale. E viene ribadito come “dopo anni di difficoltà, didattica a distanza e sacrifici, studenti e personale scolastico abbiano tutto il diritto di vivere la scuola come meritano, in sicurezza e tranquillità”.

Da qui l’appello all’Ufficio scolastico “a procedere per il prossimo anno ad una nomina di personale scolastico aggiuntivo”.

“Ne va della qualità dell’offerta scolastica, della sicurezza dei nostri studenti e dell’immagine delle Istituzioni che la dovrebbero garantire”, conclude il sindaco.