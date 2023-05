Il sindaco Casini chiede "più custodi"

Le 7 scuole dell’istituto comprensivo Caponnetto oggi sono chiuse per sciopero. Lavoratori e sindacalisti si son dati appuntamento sotto la sede dell’ufficio scolastico regionale per protestare contro la carenza annosa di custodi diventata nota per la fuga di due bimbi di 7 anni dalla Marconi. Il sindaco Francesco Casini scrive all’ufficio scolastico: "Studenti e personale hanno tutto il diritto di vivere la scuola come meritano in sicurezza e tranquillità" e si appella "a procedere per il prossimo anno ad una nomina di personale scolastico aggiuntivo".