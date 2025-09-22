Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero 22 settembreVanessa FiacchiniMorti moto PisaLiti condominioCamper disabilitàIncidente fratelli
Acquista il giornale
CronacaIl Sigaro toscano premiato migliore al mondo
22 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Il Sigaro toscano premiato migliore al mondo

Il Sigaro toscano premiato migliore al mondo

La serie Master Aged trionfa di nuovo come “Best Brand Other Countries” ai Cigar Trophy Awards

Il Sigaro toscano è il migliore al mondo

Il Sigaro toscano è il migliore al mondo

Firenze, 22 settembre 2025 - Manifatture Sigaro Toscano continua a imporsi come ambasciatore del Made in Italy nel mondo del tabacco. Nell’edizione 2025 dei Cigar Trophy Awards, organizzati dalla rivista Cigar Journal, la gamma Toscano Master Aged - che ha già vinto l’edizione del 2023 - è stata ancora una volta premiata come “Best Brand Other Countries”. Il successo di quest’anno premia il Master Aged Serie 1, il cui ripieno è composto da una miscela esclusiva di tabacchi Kentucky, coltivati tra la Toscana e gli Usa. E’ avvolto da una fascia italiana, caratterizzata da un particolare processo di affumicatura che dona al sigaro un colore marrone intenso e un gusto inconfondibile. Il prodotto origina da un metodo di lavorazione particolare per il quale, dopo cinque giorni dalla creazione, i sigari vengono trasferiti in particolari celle di regolazione della temperatura. Qui, custoditi e monitorati per un anno, acquistano complessità aromatica e corpo, regalando agli appassionati un’esperienza di fumo autentica e inimitabile. La serie è commercializzata esclusivamente nei mercati esteri, dove rappresenta un’eccellenza del Made in Italy apprezzata dai consumatori internazionali. A margine del premio, Stefano Mariotti, Amministratore Delegato di Manifatture Sigaro Toscano, ha dichiarato: “Questo riconoscimento ha per noi un valore straordinario perché conferma, ancora una volta, la capacità del Master Aged di distinguersi tra i migliori sigari al mondo. È la dimostrazione che il nostro impegno nel coniugare tradizione e innovazione viene apprezzato non solo in Italia, ma soprattutto dai consumatori esteri che, con il loro voto, hanno premiato l’autenticità e la qualità del nostro lavoro”. Il Cigar Trophy nasce per iniziativa del Cigar Journal nel 1998 e i suoi premi si sono affermati come i più ambiti per i migliori brand e i migliori servizi del mondo dei sigari. Dal 2013 sono i consumatori ad assegnare i premi, inviando le proposte di candidatura e successivamente votando su www.cigartrophy.com.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata