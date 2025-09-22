Il Sigaro toscano premiato migliore al mondo

Firenze, 22 settembre 2025 - Manifatture Sigaro Toscano continua a imporsi come ambasciatore del Made in Italy nel mondo del tabacco. Nell’edizione 2025 dei Cigar Trophy Awards, organizzati dalla rivista Cigar Journal, la gamma Toscano Master Aged - che ha già vinto l’edizione del 2023 - è stata ancora una volta premiata come “Best Brand Other Countries”. Il successo di quest’anno premia il Master Aged Serie 1, il cui ripieno è composto da una miscela esclusiva di tabacchi Kentucky, coltivati tra la Toscana e gli Usa. E’ avvolto da una fascia italiana, caratterizzata da un particolare processo di affumicatura che dona al sigaro un colore marrone intenso e un gusto inconfondibile. Il prodotto origina da un metodo di lavorazione particolare per il quale, dopo cinque giorni dalla creazione, i sigari vengono trasferiti in particolari celle di regolazione della temperatura. Qui, custoditi e monitorati per un anno, acquistano complessità aromatica e corpo, regalando agli appassionati un’esperienza di fumo autentica e inimitabile. La serie è commercializzata esclusivamente nei mercati esteri, dove rappresenta un’eccellenza del Made in Italy apprezzata dai consumatori internazionali. A margine del premio, Stefano Mariotti, Amministratore Delegato di Manifatture Sigaro Toscano, ha dichiarato: “Questo riconoscimento ha per noi un valore straordinario perché conferma, ancora una volta, la capacità del Master Aged di distinguersi tra i migliori sigari al mondo. È la dimostrazione che il nostro impegno nel coniugare tradizione e innovazione viene apprezzato non solo in Italia, ma soprattutto dai consumatori esteri che, con il loro voto, hanno premiato l’autenticità e la qualità del nostro lavoro”. Il Cigar Trophy nasce per iniziativa del Cigar Journal nel 1998 e i suoi premi si sono affermati come i più ambiti per i migliori brand e i migliori servizi del mondo dei sigari. Dal 2013 sono i consumatori ad assegnare i premi, inviando le proposte di candidatura e successivamente votando su www.cigartrophy.com.