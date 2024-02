Il servizio pediatrico affidato per alcuni mesi alla dottoressa Scarane

Cambia, per qualche mese, il servizio pediatrico a Firenzuola. L’Azienda USL Toscana Centro ha conferito alla dottoressa Paola Scarane un incarico provvisorio di pediatra di famiglia, quale sostituzione parziale della pediatra Chiara Bernardi, che finora ha svolto il servizio ma sarà assente alcuni mesi per maternità. La dottoressa Scarane, che già esercita a Firenze, a Firenzuola svolgerà solo visite ambulatoriali presso l’ambulatorio in via Riobarondoli, 16 il lunedì dalle 14 alle 16, il mercoledì dalle 8 alle 10 e il venerdì dalle 14 alle 16. Non saranno effettuate quindi visite domiciliari, servizio per il quale, scrive l’Azienda sanitaria in una nota, "continua l’impegno nella ricerca di un pediatra" a tale scopo. La nuova pediatra che svolgerà questa attività – una sorta di guardia medica pediatrica – prenderà in carico gli assistiti della dottoressa Bernardi, in automatico, e le famiglie non dovranno effettuare alcuna richiesta o nuova scelta.