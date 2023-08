Il senso di Verdi per la morte Trascendenza e fede nella Messa da Requiem

La Camerata de’ Bardi con la Berkshire Choral International per il "Requiem" di Verdi. Stasera (ore 20,30) al Teatro Verdi, la Camerata de’ Bardi esegue la "Messa da Requiem" di Giuseppe Verdi, nel 150° anniversario dalla morte di Alessandro Manzoni. Il ricavato alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer. L’orchestra Camerata de’ Bardi si unirà alla Berkshire Choral International e ai solisti Astrid Kessler (soprano), Michael Selinger (mezzosoprano), Robert Bartneck (tenore), Felix Speer (basso ) e saranno diretti del maestro Heinz Ferlesch. Insieme daranno vita al capolavoro eseguito per la prima volta a Milano nella chiesa di San Marco il 22 maggio 1874 in memoria di Manzoni. Una grandiosa pagina sinfonico-corale che va a indagare la spiritualità, la ricerca della fede, la paura della morte, quel terrore del trascendentale.

La "Messa da Requiem" è considerato il testamento laico verdiano, dell’uomo che percepisce la sua debolezza davanti al mistero della morte e ce lo comunica in musica. Verdi scrive il "Requiem" pensandolo come il "cerchio della vita": il materiale musicale che si ascolta all’inizio torna alla fine, ma trasfigurato da tutta l’esperienza esistenziale umana. "L’Introitus (Requiem aeternam)" ne apre l’invocazione, poi la grande sequenza del "Dies Irae", con il celeberrimo incipit portavoce del terrore umano, ci pone davanti alla morte e al giorno del giudizio. Dal terrore al dubbio del "Lacrymosa" seguito dall’"Offertorio" e dalla sezione centrale "Hostias et preces". Con il "Sanctus" si apre la preghiera ma il finale con l’assolo del clarinetto in morendo mette in evidenza la vita e la voce di quell’uomo isolato davanti al mistero eterno. Debolezza ripresa nell’"Agnus Dei" e confermato nel potente "Libera me", composto nel 1869 e pensato per la Messa da Requiem dedicata a Gioachino Rossini.