"Il senso di Hitler" Per non dimenticare

Nell’ambito delle Giornate della Memoria, oggi alle 16.30, il Circolo Vie Nuove promuove la proiezione del docu-film di Petra Epperlein e Michael Tucker “Il senso di Hitler” (The Meaning of Hitler, Usa, 2020, 92 minuti).

L’iniziativa, in collaborazione con Arci Firenze, Spi Cgil Lega Q3 e Ucca (unione circoli cinematografici), sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti e rappresenta una rara occasione per conoscere uno dei più importanti lavori prodotti in questi ultimi anni sul tema dei totalitarismi. A partire dal libro mai pubblicato in Italia “The Meaning of Hitler” di Sebastian Haffner (1978), volto a smantellare i miti e le idee comuni su Hitler e la sua ascesa al potere, critici e storici rispondono a una domanda fortemente attuale: Hitler continuerà ad essere sempre più influente per le nuove generazioni?

Girato in nove Paesi, il docu-film ripercorre i movimenti di Hitler, la sua ascesa al potere e le scene dei suoi crimini dal punto di vista di storici e scrittori che esaminano l’impatto che ha avuto e che continua ad avere oggi l’ideologia violenta di Hitler sulla società. Il documentario, analizzando diversi aspetti, esplora i vari modi in cui la tossicità del Führer ha continuato a diffondersi dopo la sua morte attraverso le pagine di storia, i social media, il cinema, l’arte e la politica contemporanea.