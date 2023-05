Il sapore delle cose e le sfide della vita

Per tutti la vita è una esperienza faticosa durante la quale molti sperimentano momenti di gioia e dolore, sofferenza e piacere, ricchezza e povertà, tutto questo e altro in un contesto di libertà assoluta condizionata talvolta dal senso di responsabilità. Responsabilità significa che in qualsiasi momento della nostra esistenza dovremmo interrogarci su quello che abbiamo fatto, di ciò che siamo e su ciò che faremo.

Nel cercare di dare risposte a queste domande quasi sempre ci troviamo imprigionati nel nostro passato, incatenati a vecchi sbagli e incapaci di reagire ai rimpianti. Molte volte evitiamo di cercare la corrispondenza alla verità di fatti e situazioni che ci sono capitate scivolando talvolta nella indifferenza. Per vivere e distaccarci dal concetto di vivente, più prettamente biologico, dovremmo cercare di essere ciò che si sente di essere, tendendo verso obiettivi di grande valore, sicuramente difficili da perseguire. Il significato di grande valore si ritrova nella ricerca del cambiamento in tutti i settori, nel progettare ciò che ancora non esiste ma che viene intuito come possibile. Per far questo ci vuole coraggio unito a forza d’animo, energia e convinzione andando oltre le parole e la teoria, padroni del proprio destino. Ognuno di noi ha una sfida da affrontare con audacia ma non arroganza che ti fa scoprire chi sei.

Nella società in cui viviamo siamo immersi nella pesantezza dei giorni che passano, nello stress, nella rabbia, nella insoddisfazione e nelle delusioni. Tutto questo ci fa dimenticare la natura stessa della vita e la vera importanza che si deve dare agli avvenimenti che spesso non tiene conto che è tutto in divenire e perciò transitorio. Riuscire a ritrovare il sapore delle cose vere per afferrare il senso più autentico della esistenza è sufficiente per affrontare ogni problema e soprattutto vincere la sensazione di smarrimento che fa dubitare di quello che si pensa e temere di prendere decisioni sbagliate. La paura in queste circostanze è anche quella di rimanere soli e isolati. Alda Merini scriveva: "Chi ti ama accarezzerà le tue insicurezze. Chi ti vorrà stare accanto si accoccolerà alle pieghe della tua anima. Sii te stesso sempre e fatti un dono vero: resta come sei".