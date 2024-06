Il salvataggio di una bambina. Tre ore di ricerche disperate ritrovata vicino a un torrente

FIRENZE

Tre ore abbondanti di ricerche frenetiche, ma con il lieto fine. Una bimba di dieci anni, malata di autismo, ospite di un noto centro terapeutico di Rignano sull’Arno, si era infatti allontanato dalla struttura che la sta curando. E’ stata ritrovata in un battibaleno grazie alla perfetta macchina dei soccorsi che si è immediatamente messa in moto.

I vigili del fuoco, i carabinieri, i volontari. Tutti attivati alle 13.30 di ieri, quando la prefettura, dopo le segnalazioni provenienti dal territorio, ha messo in piedi il coordinamento delle ricerche.

Il centro sanitario da cui si è allontanata la bimba sorge in località Torri, in una zona abbastanza isolata, vicino a fiumi, torrenti, specchi d’acqua, una vasta area boschiva che non ha facilitato le operazioni.

In più, c’era il tempo che minacciava un peggioramento ed era necessario fare in fretta.

Insomma, sono stati lunghi momenti di vera apprensione.

Poi, dall’elicottero Drago 60 di Cecina, alzatosi in volo appositamente da Arezzo, è avvenuto l’avvistamento, fondamentale per riportare la piccola a casa sana e salva.

La bambina, secondo quanto ricostruito, si sarebbe allontanato dalla struttura in bicicletta. Potrebbe aver perso l’orientamento mentre pedalava nei pressi del Centro.

Così, anziché prendere il sentiero che l’avrebbe riportata alla struttura, è finita a ridosso di un torrente.

Una volta avvistata dall’alto, dall’elicottero si sono calati con il verricello i vigili del fuoco, mentre personale di carabinieri (coordinati dalla compagnia di Figline Valdarno) e protezione civile, che nel frattempo avevano allertato anche il 118 - presente con un’ambulanza -, cercavano di avvicinarsi più possibile a lei.

Ai vigili del fuoco che l’hanno avvicinata, presa e messa in sicurezza, la piccola è apparsa spaventata. Lungo il sentiero che portava all’argine dove è stata ritrovata, era stata rinvenuta la sua bicicletta.

Durante le operazioni, erano presenti a Rignano sull’Arno anche i suoi genitori - residenti a Lucca - e la notiiza del ritrovamento è stata un momento di grande sollievo per tutti. E il loro abbraccio, è stato un po’ quello di tutta la comunità.

ste.bro.