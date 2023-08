Il saluto del questore agli agenti In Santa Croce scambio di auguri con tutte le forze in servizio

Sicurezza, viabilità e un saluto a uomini e donne in servizio. Il questore Maurizio Auriemma, nel giorno di Ferragosto, dopo un briefing di primo mattino con il ministro Piantedosi e i vertici della polizia, ha fatto visita alla Sala Operativa della questura da dove ha mandato il suo saluto via radio a tutte le pattuglie sul territorio. Le visite sono poi continuate alla Polizia Stradale, dove è stato ricevuto dalla comandante regionale Cinzia Ricciardi, alla Polfer di Santa Maria Novella, ai Reparti inquadrati di polizia e carabinieri, all’8° Reparto Volo e alla Polizia di Frontiera Aerea. Alle 13, un incontro in piazza Santa Croce dove, sotto la statua del Sommo Poeta, le forze di polizia cittadine si sono scambiate gli auguri pronte però a rientrare subito in azione per garantire la sicurezza di tutti.