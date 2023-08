Il sabotaggio dell’Alta Velocità Anonimo rivendica il blitz su un sito di area anarchica

Potrebbe essere una rivendicazione del sabotaggio alla linea dell’alta velocità tra Firenze e Bologna, avvenuto nella serata di martedì scorso nella galleria Firenzuola, a poche ore di distanza dallo sgombero di via Ponte di Mezzo, la lettera firmata “un anonimo“ pubblicata da “Il rovescio“, sito di area anarchica.

Secondo l’autore del messaggio, "il sabotaggio della linea alta velocita è la conseguenza non tanto delle azioni repressive dello Stato di martedi 8 a Carrara e Firenze bensì una normale risposta ad uno stato emergenziale repressivo che bolla come terrorismo anche un lenzuolo con poche scritte o della carta stampata, non importa se feriti o morti non ci sono, non importa se chi incute terrore nelle vite altrui sono seduti in comodi uffici delle procure e questure che stanno cercando un nemico su cui distrarre l’opinione pubblica “è colpa degli anarchici” probabilmente anche il cambiamento climatico per il ministro Piantedosi è colpa degli anarchici".

Intanto, proseguono le indagini per risalire all’autore o agli autori del blitz che ha messo fuori uso per qualche ora la circolazione dei treni nel tratto appenninico per alcune ore. Oltre al danneggiamento di un quadrante elettrico, sono state messe fuori uso le telecamere di sorveglianza.